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Kuyuya Düşen Caner A. Kurtarıldı

KUYUYA DÜŞEN VATANDAŞ İÇİN İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Balıkesir’de bir kişi, asma dallarını temizlerken sacla kapatılan bir kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri, vatandaşın hızlı bir şekilde kuyudan çıkarılması için çalışmalara başladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDE İLGİ ÇEKEN BİR DURUM YAŞANDI

Balıkesir’in yoğun trafiğe sahip Zağnos Paşa Cami yakınlarında meydana gelen olayda, Caner A. isimli bir vatandaş bahçeye girdi. Asma dallarını temizlemek amacıyla farkında olmadan üzeri sacla kapatılmış kuyuya basan Caner A., çürüyen sacın kırılması sonucu kuyunun içine düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Balıkesir İtfaiyesi, durum hakkında ihbar alır almaz hızlı bir şekilde seferberlik ilan etti. Ekipler, dakikalar içinde vatandaşı çıkartmak için kuyunun içine indi. Vücudunda kırıkların olduğu tahmin edilen Caner A., Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İçerisinde su bulunmayan kuyu, yaşanan olay açısından büyük bir şans olarak değerlendirildi.

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