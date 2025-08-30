Haberler

Kuzalan Tabiat Parkı’nda Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI KUSALAN TABİAT PARKI’NDA GERÇEKLEŞTİ

Giresun’un önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kuzalan Tabiat Parkı’nda, özel bir şirket tarafından yönetilen Kuzalan Şelale Park Sosyal Tesisleri’nde öğle saatlerinde bir yangın meydana geldi. Yangın hızla yayıldı ve olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri gönderildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ SONUCUNDA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü; ancak yangın sonucu restoran ve kafenin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in Gazze Saldırısı Endişeleri Artıyor

İsrail'in Gazze'deki yoğun nüfuslu bölgelere olası saldırı planları, bölge halkında büyük bir kaygı ve belirsizlik yaratıyor. Gazzeliler, yerinden edilme korkusu yaşıyor.
Haberler

Dışişleri Bakanı H. Fidan, Ankara’da Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile görüşme gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.