Kuzalan Tabiat Parkı’nda Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI KUSALAN TABİAT PARKI’NDA GERÇEKLEŞTİ

Giresun’un önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kuzalan Tabiat Parkı’nda, özel bir şirket tarafından yönetilen Kuzalan Şelale Park Sosyal Tesisleri’nde öğle saatlerinde bir yangın meydana geldi. Yangın hızla yayıldı ve olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri gönderildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ SONUCUNDA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü; ancak yangın sonucu restoran ve kafenin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.