Kuzalan Tabiat Parkı Yangında Zarar Gördü

KUZALAN TABİAT PARKI’NDAN KÖTÜ HABER

Giresun’un önemli turizm noktalarından biri olan Kuzalan Tabiat Parkı’ndaki sosyal tesisler, çıkan bir yangın sonucunda kullanılmaz hale geldi. Daha önceki sel felaketinde hasar gören ve yeniden inşa edilen tesis, bu defa alevlerin pençesine düştü. Dereli ilçesinde yer alan park içerisinde özel bir firma tarafından yönetilen Kuzalan Şelale Park Sosyal Tesisleri, yoğun bir ziyaretçi akınına tanık olduğu bir hafta sonunda yangınla karşılaştı.

YANGIN HIZLI İHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Restoran ve kafe olarak işletilen tesis, hızlı bir tahliye işlemiyle can kaybı ya da yaralanma olmadan boşaltıldı. Ancak, yangın tesisin tamamen küle dönmesine neden oldu. Alevleri çaresizlikle izleyen işletme sahipleri, itfaiyenin olay yerine geç geldiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra olaya ilişkin incelemenin başlatıldığı açıklandı.

Adana’da Tespih Fuarı Düzenleniyor

Adana'da 11-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali, eserlerin uluslararası alanda tanıtılacağını açıkladı.
Denizli Yangını, Buldan’ı Tehdit Ediyor

Denizli ve Aydın sınırlarında süren orman yangını, rüzgarın değişmesiyle Buldan ilçesine tehdit oluşturmaktadır. Yangın, Çatak Mahallesi'nden hızla ilerliyor.

