Kuzenini Öldüren Kişi Yakalandı

İKİ AİLE ARASINDAKİ HUSUMET ŞİDDETİ ARTIRIYOR

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, akraba olan ancak husumet içinde bulunan iki aile, Şiro Taraksu Mahallesi’nde araçlarıyla ilerlerken karşılaştı. İki sürücü de cadde üzerinde birbirlerine yol vermedi. Bu durum üzerine taraflar arasında bir tartışma başladı.

SİLAHLI KAVGA VE KAYBEDİLEN HAYAT

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Ş.F. isimli kişi, tabanca ile amcası N.F. ve onun oğlu Bülent Fırat’a ateş etti. Kurşunlar, baba-oğulun vücuduna isabet ederek kanlar içerisinde yere yığılmalarına neden oldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında baba ve oğlu Pütürge Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, burada tedavi altına alınan Bülent Fırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. N.F. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi edilmeye alındı. Bülent Fırat’ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, kaçan Ş.F.’nin yakalanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.