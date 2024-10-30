Kuzeniyle Tartışıp Öldüren Zanlı Tutuklandı

İSTANBUL’DA KATİL KUZEN OLAYI

İstanbul’un Pendik ilçesinde Kavakpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Bursa’da yaşayan Duygu Şahin akrabalarını ziyaret etmek üzere İstanbul’a geldi. Şahin, kuzeni Talip Y. ile birlikte eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde ikili arasında bir tartışma başladı.

KAVGAYA DÖNÜŞEN TARTIŞMA

Tartışma hızla kavgaya dönüşirken, Duygu Şahin aldığı darbeler neticesinde bayıldı. Talip Y., Şahin’i bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Talip Y.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Emniyetteki ifadesinde, kuzeni Duygu Şahin ile aralarında bir gönül ilişkisi olduğunu belirten Talip Y., olay öncesinde dışarıda eğlenmek için alkol aldıklarını söyledi. Eve döndükten sonra Şahin’in başka bir erkek arkadaşı ile yeni ayrıldığını öğrenmesinin ardından sinirlendiğini ve bu nedenle Şahin’i darp ettiğini, ardından bıçakla yaraladığını ifade etti.

TUTUKLANMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Talip Y., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.