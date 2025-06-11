Kuzey A Milli Takım, Meksika’ya 1-0 kaybetti

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Kenan

Hakemler: Moeth Gaymes, Denroy Barker, Ryan Graves (Saint Vincent ve Grenadinler)

Meksika: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez (Dk. 61 Lira), Ruiz (Dk. 84 Chavez), Pineda (Dk. 61 Alvarado), Quinones (Dk. 71 Gimenez), Sepulveda (Dk. 71 Jimenez), Vega (Dk. 61 Huerta)

Türkiye: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Kaan Ayhan (Dk. 77 Demir Ege Tıknaz), İsmail Yüksek (Dk. 62 Orkun Kökçü), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Deniz Gül), Kenan Yıldız (Dk. 84 Ahmed Kutucu)

Gol: Dk. 45 Pineda (Meksika)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Merih Demiral (Türkiye), Dk. 66 Lira (Meksika)

MAÇIN SONUCU

Kuzey A Milli Futbol Takımı, ABD’deki hazırlık kampında yapmış olduğu ikinci maçında Meksika’ya 1-0 yenildi. Mücadelede Meksika’nın ilk golü, 45. dakikada Pineda tarafından kaydedildi. Maç boyunca iki takımda bazı pozisyonlar buldu. 65. dakikada Meksika, ikinci gol için fırsatı değerlendiremedi. Sol kanattan ceza sahasına giren Sepulveda, altıpas önüne yerden çevirdiği topta Huerta’nın vuruşunu yan direk kurtardı ve top dışarı gitti.

ŞANSLAR VE KALECİ PERFORMANSLARI

76. dakikada Türkiye eşitliği sağlama şansı yakaladı. Kenan, sol kanattan rakibini geçip ceza sahasına girdi ve yerden içeri çevirdi. Kerem ise gelişine sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla dışarı çıktı. Rüzgarın ve atmosferin etkili olduğu bu mücadele, Meksika’nın 1-0’lık galibiyeti ile sona erdi.