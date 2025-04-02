Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Destek Programı Açıklandı

KUZKA, BATI KARADENİZ’İ KEŞFET PROGRAMINI DUYURDU

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerine yönelik 2025 yılı Batı Karadeniz’i Keşfet Alternatif Destek Programı’nı ilan etti. KUZKA tarafından bu program çerçevesinde bölgede gerçekleştirilecek turlara ve önemli etkinliklere toplamda 15 milyon TL destek sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren KUZKA, TR82 Bölgesi’ndeki konaklama tesislerinde geceleme sayısının arttırılmasını ve turizm gelirlerinin yükseltilmesini amaçlıyor.

PROGRAMIN DETAYLARI VE DESTEKLER

15 milyon TL bütçeli program çerçevesinde, seyahat acentaları tarafından düzenlenecek konaklamalı tur programlarına, Turistik Tuz Ekspresi turlarına ve bölgede gerçekleştirilecek kilit etkinliklere destek verileceği ifade ediliyor. İlk kez 2024 yılında uygulanan Batı Karadeniz’i Keşfet Alternatif Destek Programı ile TÜRSAB A Grubu seyahat acenteleri tarafından gerçekleştirilen konaklamalı tur programları desteklenmişti. Ankara’dan hareketli günübirlik Turistik Tuz Ekspresi tur programları da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti.

DESTEK BÜTÇESİ VE ÖDEME DETAYLARI

2025 yılında tekrar devreye alınan programla, Turistik Tuz Ekspresi paketleri ve 2-3 gece konaklamalı tur programları tekrar destek kapsamına alındı. Ayrıca, Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta en az 1 gece konaklamalı tur paketleri teşvik programından faydalanabiliyor. 15 milyon TL bütçeli programda, 1 gece konaklamalı paketler için kişi başı destek miktarı 750 TL belirlenirken, 2 ve 3 gece konaklamalı paketler için bu miktar gecelik 1000 TL olarak öngörülüyor. Ayrıca yurtdışındaki konaklamalı turlar için kişi başı destek miktarı gecelik 3000 TL olacak.

KİLİT ETKİNLİKLERE DE DESTEK SAĞLANACAK

2025 Yılı Batı Karadeniz’i Keşfet Alternatif Destek Programı, tur paketlerinin yanı sıra bölgedeki kilit etkinliklerin desteklenmesini de içeriyor. Sosyal ve kültürel yaşamı destekleyici etkinlikler için azami 400 bin TL’ye kadar destek verilebilecek. 2 Nisan tarihinde ilan edilen destek programına, bütçe sınırları dahilinde kilit etkinlikler için 30 Eylül 2025, tur paketleri içinse 12 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Programın özel şartları ve destek tutarlarıyla ilgili detaylı bilgiye Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın resmi web sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.