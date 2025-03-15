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Kuzey Anadolu Proje Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ TAMAMLANDI

2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yapılan projelerin başvuru değerlendirmeleri sona erdi. Bu süreçte, Kastamonu ve Sinop illerinden 1’er proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Ajans, 18 Şubat 2024 tarihinde duyurduğu programda, başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme sonuçlarını açıkladı.

TEKNİK DESTEK İLE GÜÇLENECEK PROJELER

Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programı’nın bir parçası olan bu teknik destek programı, TR82 Bölgesine odaklandı. KUZKA’ya sunulan projeler arasında Kastamonu ve Sinop illerinden seçilen projeler, gerekli başarıyı göstererek desteklenmeye hak kazandı. Sağlanacak teknik destek sayesinde turizm destinasyonlarının ve yerel ürünlerin gelişimi için eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

Proje başvuruları yıl boyunca sürecek ve toplamda 6 dönem halinde uygulanacak. 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı’na, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemlerinde proje bütçesi tükenene kadar başvurular kabul edilecek. Desteklenmeye hak kazanan projelerin sahipleri ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında en kısa sürede proje sözleşmelerinin imzalanması planlanıyor.

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