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Kuzey Dakota’da Kasırga Üç Ölüm

KASIRGA NEDENİYLE HAYAT KAYBI

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde meydana gelen kasırga sonucunda 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu doğal olayın Kuzey Dakota’daki bir havaalanında da hasara yol açtığı ifade edildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi Hava Tahmin Merkezi tarafından yapılan duyuruda, Kuzey Dakota ile Minnesota ve Wisconsin eyaletlerinin kuzey bölümlerinde şiddetli dolu yağışı ve güçlü rüzgarların geniş çapta hasarlara yol açtığı aktarıldı. Yetkililer, bu bölgedeki sakinlere uzun süreli elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlattı.

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