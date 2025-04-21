Kuzey Darfur’da 33 Sivil Ölüm

SON GELİŞMELER

Port Sudan ordusu, ülkenin batısında yer alan Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir’e Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirilen topçu saldırısında 33 sivilin yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin de yaralandığını bildirdi. Sudan ordusunun 6. Piyade Tümeni’nden yapılan açıklamada, HDK’nin dün akşam saatlerine kadar Faşir’e yönelik topçu ateşi açtığı vurgulandı. Saldırı sonrası 33 sivilin hayatını kaybettiği ve yaralıların tedavi için yerel hastanelere ve sağlık merkezlerine sevk edildiği ifade edildi. Ayrıca, “ordu güçlerinin topçu atışlarına güçlü bir şekilde karşılık verdiği ve HDK’nin bu nedenle atışlarını durdurmak zorunda kaldığı” belirtildi.

ÇATIŞMALAR ÜÇÜNCÜ YILINA GİRDİ

Sudan’daki çatışmalar, 15 Nisan 2023’ten bu yana devam eden ordu ile HDK arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girmiş bulunuyor. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, bu çatışmalar dünyanın en büyük yerinden edilme krizine yol açarak, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomik alanlarında ciddi bir yıkıma neden oldu. Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon insan komşu ülkere göç etti. Sudan ordusu, 23 ay aradan sonra başkent Hartum’un önemli bir bölümünde kontrolü sağlamışken, HDK büyük oranda elinde tuttuğu Darfur’a yönelmeye devam ediyor. 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4’ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur’un merkezi Faşir’i yaklaşık bir yıldır kuşatmaya almış durumda. Ordu ve müttefik güçler, şehri savunmaya devam etmektedir.