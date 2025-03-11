Kuzey Denizi’nde Gemiler Çarpıştı, Yangın Sürüyor

YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN, YÜK GEMİSİNDEKİ DURUM DEVAM EDİYOR

İngiltere’nin Doğu Yorkshire kıyısı açıklarındaki Kuzey Denizi’nde, petrol tankerinin ve yük gemisinin çarpışmasının ardından meydana gelen olayda, yük gemisindeki yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yetkililer, yük gemisinden bir mürettebatın kaybolduğunu ve hayatını kaybetmiş olabileceğini bildirdi. MV Stena Immaculate adlı petrol tankerinin, Solong isimli yük gemisiyle çarpışması sonucu yangın çıkarken, yük gemisindeki yangın sürüyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Başlangıçta iki gemideki mürettebatın tamamının kurtarıldığı belirtilmiş olsa da, İngiltere Ulaştırma Bakanlığı Parlamento Müsteşarı Mike Kane, Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, Solong’daki 14 mürettebattan 13’ünün kurtarıldığını, ancak 1 mürettebat için haber alınamadığını ve öldüğünün varsayıldığını ifade etti. Kane, uzmanların yaptığı değerlendirmelere dayanarak, Solong’un sürüklenmeye devam etmesi halinde suyun üstünde kalmasının önemli ölçüde zor olduğu ve geminin batmasının muhtemel olduğunu söyledi.

GEMİ SAHİBİNDEN YALANLAMA

Solong’un sahibi Ernst Russ, medya tarafından yayımlanan bazı haberlere karşı çıkarak, gemide yer alan konteynerlerin hiçbirinde sodyum siyanür bulunmadığını açıkladı. Bu durum, yangın ve kaza sonrası endişeleri azaltmayı amaçlıyor.