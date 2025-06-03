Kuzey Ege’de Turizm Rezervasyonları Artıyor

REZERVASYONLAR YOĞUNLAŞIYOR

Türkiye’nin önemli doğa ve deniz turizmi merkezlerinden Kuzey Ege ve Güney Marmara adalarındaki işletmelerde Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlar artış gösteriyor. Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada, Balıkesir’in Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarındaki turizm işletmeleri, bayram tatilinde misafirlerini bekliyor. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furuncu, bayram hazırlıklarının tamamlandığını belirtti. Furuncu, “Misafirlerimiz oldukça yoğun ilgi gösterdiler. Şimdi bayramı bekliyoruz. Bayramda da bu sezonun ilk bayramı olacak. Rezervasyonlar oluşmaya başladı. Bir yoğunluk olacağını düşünüyoruz ve bekliyoruz.” dedi. Ayrıca, odaların misafirler için hazırlandığını ifade ederek, “Eksiklerimiz vardı onları tamamladık. Belediyemizle işbirliği yaparak her türlü hazırlığımızı yaptık. Konaklama tesislerimiz, restoranlarımız hazır. Sanıyorum iyi ve keyifli bir bayram olacak. Hava durumu da iyi gösteriyor.” şeklinde konuştu.

MİSAFİRLERİ AĞIRLAMAYA HAZIRIZ

Bozcaada’daki otel ve restoran işletmecisi Oya Terzioğlu, bayram tatili için tüm hazırlıkların yapıldığını ve misafirlerin beklendiğini dile getirdi. Terzioğlu, “Adamız bu bayram tatilinde de yine konuklarını en güzel şekilde ağırlayacak. Biz günler öncesinden hazırlıklarımızı tamamladık. Güzel ve tatlı anıların biriktirileceği bir bayram tatiline tüm konuklarımızı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Gökçeada İş Adamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı ise, ilçede her bayram olduğu gibi yüksek bir talep ile karşılaştıklarını belirtti. Aylı, geçen yıla göre bu sezon daha iyi rakamlar beklediklerini vurgulayarak, “Çünkü 19 Mayıs tatilinde kısmen de olsa iyi bir kıpırdanma oldu. Kurban Bayramı’nda da büyük ihtimalle doluluk oranları yüksek gözüküyor.” dedi.

TATİLCİLER İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Kurban Bayramı hazırlıklarını yerinde incelemek için Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarına ziyarette bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, adalara gelecek tatilcilerin rahat vakit geçirmeleri için gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Ustaoğlu, “Temennimiz ve arzumuz adalarımıza gelen misafirlerin güzel bir ortamda tatillerini geçirmeleridir. İnşallah Kurban Bayramı’nda buraya gelecek olan tatilcilerimizin huzurlu ve emniyetli bir şekilde tatillerini geçirmeleri için de her türlü emniyet tedbirlerimizi gözden geçirdik.” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Avşa’daki işletmecilerden Mesut Temel, Avşa’nın Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri olduğunu ifade etti. Temel, “Türkiye’deki bütün değerli dostlarımızın adamızda tatil yapmalarını tavsiye ederiz. Adada her bütçeye uygun konaklama imkanları mevcut. Son zamanlarda yeni yapılan lüks oteller de mevcut. Esnafları, lokantaları gayet güzel. Fiyatlarımız gayet uygun. Herkesi adamıza bekleriz. Bayram için yüzde 100’e ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.