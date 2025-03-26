Kuzey Ege Turunda Çinli Turizmcilerin Ziyareti

ÇİN TURİZM TEMSİLCİLERİ ANTANDROS’U ZİYARET ETTİ

Edremit Ticaret Odası’nın öncülüğünde gerçekleştirilen “Kuzey Ege Kültür ve Doğa Gezisi Programı” çerçevesinde, Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen dokuz turizm firması temsilcisi, Antandros Antik Kenti’ni gezdi. Üç gün süren kapsamlı programın ikinci gününde, Edremit Ticaret Odası temsilcileriyle birlikte Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan, TURSAB Çanakkale Balıkesir Bölge Başkanı Fatih Ergün ve Kazdağı Tur sahibi Nevzat Ergün de misafirlere eşlik etti.

ANTİK KENTTEKİ TARİHİ YAPILAR TANITILDI

Çinli turizmcilere, Antandros Antik Kenti Derneği Başkan Yardımcısı Leyla Tunç Yeltin rehberlik yaptı. Ziyaret sırasında, Roma villasının mozaik ve mermer kaplı odaları, hamamı ve latrinası gibi tarihi yapıları yakından incelediler. Misafirler, ayrıca kazı çalışmaları, şehir surları, nekropol ve Antandros ile ilgili mitolojik hikayeler hakkında kapsamlı bilgiler aldı. Bu önemli girişimin, bölgedeki kültürel ve doğal mirasın tanıtımına katkı sağlayacağı ve bölge turizmine önemli katkılar sunacağı düşünülüyor.

ÇİN’Lİ TURİZMCİLER GÜZELLİKLERE HAYRAN KALDI

Ziyaretin ardından, Çinli turizmciler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirtti. Edremit Ticaret Odası’nın bu anlamlı girişiminden dolayı, bölge turizmine destek sağlamak amacıyla düzenlenen bu organizasyon, yerel halk tarafından olumlu bir şekilde karşılandı.