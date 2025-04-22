Kuzey Ege Zeytinyağı Depoculuğu Projesi Başladı

KUZEY EGE’DE ZEYTNİYAĞI LİSANSIZ DEPOCULUK PROJESİ

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Depoculuk projesi çerçevesinde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen bu toplantıya, bölgedeki çeşitli ticaret odaları ve borsaların yönetim kurulu temsilcileri katıldı. Güre’deki Adrina Otel’de yapılan toplantıda, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Candan Şahin, projeye dair bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılara, lisanslı depoculuk projesinin fizibilite raporu aktarıldı. Bunun yanı sıra, şirket kuruluş süreci hakkında bilgilendirmelerin yanı sıra imar, izin ve ruhsat işlemlerinin Kalkınma Ajansı danışmanlığında yürütülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya katılan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, projenin yaklaşık bir buçuk yıl önce başladığını ifade ederek, “Bugün Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Depoculuğunun kuruluş sürecine dair önemli bir adım attık. Ayvalık’tan Çanakkale’ye uzanan bölgede üretilen zeytinyağının uygun şartlarda depolanması, böylece hem üreticiye hem de ihracatçıya değer kazandırılması hedefleniyor” açıklamasında bulundu.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin de, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, bu uygulamanın Türkiye’de ilk kez hayata geçirileceğini vurguladı. Çetin, zeytinyağının analiz edilerek depolarda saklanacağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Bu sistemi bir zeytinyağı bankası gibi düşünebiliriz. Üreticilere teslim ettikleri yağlar karşılığında elektronik ürün senedi verilecek. Bu senetler üzerinden alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilecek. Hem kaliteli zeytinyağı korunmuş olacak, hem de piyasadaki fiyat dengesi sağlanacak.”

Toplantıya, Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Bergama ve Çanakkale gibi bölgenin önemli üretici noktalarından ticaret odaları ve borsa temsilcileri katılırken, projenin kurucu ortaklarının bu kurumlar arasında yer alacağı belirtildi. Kurulması planlanan şirketin adı “Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Deposu” olacak.