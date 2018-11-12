TSK’dan Irak’a operasyon

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta yuvalandığı Zap ve Haftanin’e TSK operasyon başlattı.

Harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 terörist de etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgesine 11 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

TRT