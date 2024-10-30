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Kuzey Irak’ta 8 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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PKK’LI TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu operasyonlar, terörizme karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

OPERASYONLARIN AMAÇ VE SONUÇLARI

Bakanlık açıklamasında, gerçekleştirilen operasyonların amacının terör unsurlarını ortadan kaldırmak olduğu vurgulandı. Bu tür operasyonlar, bölgede güvenliği sağlama ve terör örgütü PKK’nın faaliyetlerini engelleme açısından büyük önem taşıyor.

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