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Kuzey Irak’ta Şehit Uzman Çavuş

SALDIRI SONRASI BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Kuzey Irak’ta yaşanan mayın patlaması sonucunda şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen’in ailesinin acı bekleyişi sürüyor. Şehidin cenaze töreninin öğle namazından sonra gerçekleştirilecek olması, dinleyenlerin dikkatini çekiyor.

TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde yer alan Çobanözü köyündeki ev, şehit Uzman Çavuş Önder Özen’in anısına Türk bayrakları ile süslendi. Ayrıca, evin önünde herhangi bir olumsuz duruma karşı bir ambulans hazır bir şekilde bekletiliyor. Afyonkarahisar Valiliği, şehidin baba ocağının önüne bir taziye çadırı kurarak destek sağladı.

ASKERİ TÖREN GİRECEK

Özen’in cenaze töreni, köyde bulunan okul bahçesinde öğle namazı sonrası askeri bir törenle gerçekleştirilecek. Törenin ardından şehit Uzman Çavuş Önder Özen, köy mezarlığında toprağa verilecek.

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