Kuzey Irak’a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’a düzenlediği operasyonda 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter’dan yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz!” ifadelerine yer verildi.