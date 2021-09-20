Kuzey Irak’a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’a düzenlediği operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Türkiye’nin terörle mücadelesi büyük bir azimle devam ediyor.
Kuzey Irak’ta görevli Türk askeri, bölgedeki hain teröristlere nefes aldırmıyor.
3 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ
Son olarak Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde, 3 PKK’lı terörist ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi.
MSB: İNLERİ YERLE BİR EDİLİYOR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden operasyona ilişkin açıklama yaparak “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.