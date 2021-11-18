Kuzey Irak’a hava operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’a düzenlenen hava operasyonunda 5 PKK’lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Türkiye’den kaldırılan SİHA’lar, hain PKK’lıların üzerine kabus gibi çöktü.
Düzenlenen hava operasyonunda 5 PKK’lı da öldürüldü.
Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, SİHA’larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!” denildi.