Kuzey Irak’a operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’a düzenlenen operasyonda 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada, “Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi.” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamda da son 2 günde ‘Pençe- Şimşek’ ve ‘Pence- Yıldırım’ operasyonları ile 13 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, ‘Terörist neredeyse hedefimiz orası’ parolasıyla Irak’ın kuzeyindeki terör inlerinin yerle bir edildiği belirtilerek, “Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki teröristlere nefes aldırılmıyor. Her bir taşın altına bakan, her bir sığınak ve mağaraya giren komandolarımız, teröristleri etkisiz hale getirerek onlara ait sığınak, barınak, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini de imha ediyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da icra edilen Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde kahraman komandolarımız 8 PKK’lı teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Metina bölgesinde icra edilen Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde de tespit edilen 5 PKK’lı terörist kara ve hava unsurlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bölgedeki operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde devam edecek” denilmişti.