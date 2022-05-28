Kuzey Irak’a operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’a düzenlenen operasyonda 18 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk ordusu terör örgütlerine geçit vermiyor. Hem karadan hem havadan düzenlenen oeprasyonlarla teröristler ve inleri tek tek yok ediliyor. Barış Pınarı, Pençe-Şimşek ve Pençe Kilit Operasyonları ile hem Suriye’nin kuzeyinde hem Irak’ın kuzeyinde teröristler kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirilmeye devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonuyla 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.