Kuzey Irak’a operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’a düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.” ifadelerine yer verildi.