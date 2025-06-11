Kuzey İrlanda’da Şiddetli Protestolar Yaşandı

Olayların Kontrol Dışı Boyuta Ulaşması

Kuzey İrlanda’nın Ballymena kentinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı iddialarından sonra başlayan protestolar, ikinci gecesinde kontrolden çıktı. Olaylar, ırkçı grupların barışçıl gösteriyi provoke etmesiyle şiddetli çatışmalara dönüşerek, maskeli kişilerin polisle karşı karşıya gelmesiyle daha da büyüdü. Dört ev yangınla karşılaştı, bir gösterici kendini ateşe verdi. Pazartesi gecesi başlayan olayların devamında, Salı akşamı yüzlerce kişi sokağa döküldü.

Çatışmalar ve Yaralar

Kalabalıklar, sokaklara çöp kutuları ve mobilya taşıyarak ateşe verdi. En az iki araç da alev aldı. Bir kişinin kendini ateşe verdiği anlar kameraya yansıdı; gösterici panik içinde koşarken, çevresindekiler yangını söndürmeye çalıştı. Olaylar sırasında bölgede birçok çocuk ve aile bulunmaktaydı. Bazı aileler, evlerine yönelik tehditlerden korkarak çocuklarıyla çatı katlarına sığındı. 84 yaşındaki annesini güvenli bir yere götüren bir yerli, yaşadıkları korkuyu “Artık evde kalmak güvenli değildi” sözleriyle ifade etti.

Polisinin Yanıtı ve Toplumsal Tepkiler

Olaylar sonucunda 17 polis memurunun yaralandığı ve 20’den fazla plastik mermi kullanıldığı açıklandı. Göstericiler, polis araçlarına molotof kokteylleri, havai fişekler ve taşlar fırlattı. Yangın çıkarmaya çalışılan bazı evlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Toplamda altı ev zarar gördü; dört evde yangın çıktı ve üç kişi tahliye edildi. Yetkililer, yaşanan şiddeti bir “ırkçı nefret saldırısı” olarak nitelendirerek durumu kaygı verici buluyor. Bazı evlerin camlarına “Bu evde İngiliz yaşıyor” yazılı notlar asıldığı görüldü. Protestocuların hedefinde göçmen aileler bulunuyordu. Bir ev tamamen kül olurken, yabancı uyruklu ailelerin evlerinden kovulduğu bildirildi.

Gözaltılar ve İlerleyen Adımlar

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI), olayların görüntülerini inceleyerek, saldırganları tespit etmeye çalışıyor. Şu ana kadar biri 29 yaşında olmak üzere bazı kişiler gözaltına alındı. Polis, olayların sorumlularının yargı önüne çıkarılacağını ve gerekirse İngiltere ile Galler’den takviye kuvvetlerin bölgeye gönderileceğini duyurdu. Yetkililer, “Toplumda bu tür nefret dolu şiddetin yeri yok,” diyerek halkı sağduyuya davet ediyor.