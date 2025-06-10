Kuzey İrlanda Polisi, Göçmen Karşıtı Olayları Açıkladı

KUZEV İRLANDA’DA GÖÇMEN KARŞITI ŞİDDET OLAYLARI

Kuzey İrlanda Polisi, Ballymena’da gece saatlerinde gerçekleşen göçmen karşıtı şiddet olaylarında 15 polis memurunun yaralandığını ve 2 polis aracının hasar gördüğünü duyurdu. Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı’ndan (PSNI) yapılan açıklamaya göre, dün akşam yerel saatle 19.30’da (TSİ 21.30) düzenlenmesi planlanan bir anma etkinliği için vatandaşlar bir araya geldi.

Açıklamada, etkinliğin ilerleyen dakikalarında maskeli bir grubun, vatandaşların toplandığı bölgede evlere havai fişek attığı ve barikatlar kurduğu belirtildi. Bu esnada polis güçlerine de taş ve molotofkokteyli atıldığı kaydedildi. Saldırılar sonucunda 15 polis memurunun yaralanması ve 2 polis aracının zarar görmesi söz konusu oldu. Gece boyunca süren şiddet eylemleri nedeniyle birçok ev ve iş yerinin camları ve kapılarının kırıldığı ifade edildi. Ayrıca, dört evin yangın nedeniyle hasar aldığı bildirildi. Yangın çıkan evlerden üç kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, evlere yönelik bu saldırının ırkçı motivasyonla işlenmiş nefret suçu olarak incelendiği vurgulandı. Bir eylemcinin polis tarafından kullanılan elektroşok tabancasıyla etkisiz hale getirildiği de bilgisi verildi. Şu anda bir kişi, 29 yaşında, gözaltına alınmış durumda. Cullybackey köyünde de, iki çocuk ve bir kadının yaşadığı eve molotofkokteyli atıldığı, fakat evin herhangi bir hasar almadığı ifade edildi. Bu olay da ırkçı motivasyonla işlenmiş bir nefret suçu olarak değerlendiriliyor.

PSNI Yerel Polislik Hizmetlerinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ryan Henderson, Ballymena’daki şiddet olaylarını en sert şekilde kınadığını belirtti. Henderson, tüm güvenlik kamerası görüntüleri ve kanıtların detaylı bir şekilde incelendiğini aktararak, “Şiddet ve düzensizlik insanları daha büyük riske atar.” değerlendirmesini yaptı. Ballymena’da yaşananlar, 14 yaşında iki çocuğun cinsel istismar suçlamasıyla hakim karşısına çıkmasının ardından kentte göçmen karşıtı bir eylemin düzenlenmesiyle örtüşüyor. Eyleme katılan maskeli kişiler, bazı evleri ateşe vermeye çalışmıştı.