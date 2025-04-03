Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ünlü sanatçı Volkan Konak’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili iddialara açıklık getirdi. Konak, konser verdiği esnada aniden rahatsızlanmış ve hayatını kaybetmişti. Ölümüne ilişkin “gecikme” ve “yetersiz müdahale” gibi iddialar ortaya atılmıştı. Yapılan açıklamada, ambulansın olay yerine 8 dakikada ulaştığı ve tüm tıbbi müdahale işlemlerinin eksiksiz şekilde yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, Volkan Konak’ın fenalaştığı anlar ile ambulansın ulaşma süresi arasındaki güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

OLAYIN SEYRİ VE MÜDAHALE

Açıklama sırasında, “Sağlık Bakanlığı olarak, bayram dolayısıyla konser vermek üzere ülkemize gelen ve ne yazık ki sahnede olduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybeden değerli müzisyen Volkan Konak’ın vefatıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi nedeniyle açıklama yapma gereği duymaktayız” denildi. Olayın meydana geldiği tarih olan 30 Mart 2025’te, saat 23.27’de Volkan Konak’ın sahnede fenalaşarak yere düştüğü belirtildi. İlk çağrı saat 23.29’da 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne yapılmış ve ambulans ekibi saat 23.37’de olay yerine ulaşmıştır. Bakanlık, ambulansın ulaşım süresinin uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre ideal olduğunu vurguladı.

AÇIKLAMA VE İLK MÜDAHALE

Açıklamada, “Ekiplerimiz, zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir” ifadesine yer verildi. Son bir yıl içinde her türlü acil müdahaleye uygun tam donanımlı 15 yeni ambulansın hizmete alındığının altı çizildi. Ayrıca, ambulansın en yakın merkez olan İskele’den hareket ettiğini belirten bakanlık, “Olay gününde, doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibimiz, vakaya hızla ulaşarak gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yapmıştır” diye ekledi.

Yapılan ilk muayenede hiçbir yanıt alınamadığı ve nabız ile solunumun tespit edilmediği vurgulandı. Ambulanstan önce olay yerine giden bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanının da ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği aktarıldı. 112 acil ekibinin müdahaleleri sonrası hasta hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi, ancak burada tüm çabalar rağmen olumlu bir sonuç alınamadı. Son olarak, bakanlık, “Değerli sanatçımız Volkan Konak’ın vefatından derin üzüntü duyduğumuzu ifade eder, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” dedi.