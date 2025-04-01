Kuzey Kıbrıs’ta Sahne Alan Sanatçı Vefat Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Beklenmedik Olay

Kuzeyin Oğlu lakabıyla tanınan sanatçı, gece yarısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği konser sırasında fenalaşarak 58 yaşında yaşamını yitirdi. Sahnede aniden yaşanan bu durum, izleyenlerin büyük üzüntü yaşamasına neden oldu. KKTC polisi, Konak’ın sahnede vefatıyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkiklerle belirleneceği kaydedildi.

Burs Veren İyi Kalpli Sanatçı

Volkan Konak’ın ani vefatı, herkes üzerinde derin bir etki bıraktı. Uzun yıllar boyunca öğrencilere burs vererek destek olduğu ortaya çıktı. Volkankonak.com adresinde yer alan bilgilere göre, en son 2010 yılında güncellenen yardımlar arasında 63 öğrencinin burs aldığı belirtiliyor. Bu öğrencilerin 50’sinin, Konak’ın doğum yeri olan kasabada babalarını kaybeden çocuklardan oluştuğu öğrenildi. Diğer 13 öğrenci ise Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen ve maddi durumu yetersiz olan gençlerden oluşuyor. Sanatçının “Onların babası olamam ama ağabeyleri, amcaları olabilirim.” sözleri, onun gönüllü destekçi yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Cenaze Töreni Hakkında Bilgi

Konak’ın cenaze töreniyle ilgili olarak Polat Yağcı, şu ifadeleri kullandı: “Değerli sanatçımız Volkan Konak’ın cenazesi 1 Nisan Salı günü Levent Hayrettin Paşa Cami’sinde kılınacak öğle namazına müteakip, memleketi Maçka’da defnedilecektir.” Sanatçının yaşamına veda ederken ardında bıraktığı güzel anılar, onu sevenler tarafından hep hatırlanacak.