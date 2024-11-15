Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Kutlama

KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN KUTLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Kıbrıs Türkü olan kardeşlerine selamlarını ve muhabbetlerini iletti.

YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz’de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.