Kuzey Kore: Amerika’yı vurmak için pratik yapıldı

Balistik füze denemeleriyle tepki gören Kuzey Kore, bu denemelerinin Güney Kore ve Amerika’yı vurmak için pratik niteliğinde olduğunu duyurdu.

ABD ve Güney Kore’nin ortak tatbikatlarına işaret eden Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, “Ordumuz tarafından yapılan karşı askeri operasyonlar, düşmanların provokatif askeri eylemleri devam ettikçe onlara daha kapsamlı ve acımasız şekilde karşılık vereceğimizin açık cevabıdır” denildi.

Kuzey Kore aynı zamanda, “Düşmanların komuta sistemini felç edecek” bir özel fonksiyonlu balistik füze de denediklerini ifade etti.

Güney Kore ve ABD’nin yarımada yakınlarında yaptığı ortak tatbikatlar Kuzey Kore’nin tepkisini çekmiş; Pyongyang bunun üzerine füze denemelerini sıklaştırmıştı.