Kuzey Kore Askerleri Kursk’ta Yeniden Görüldü

ZELENSKİ, KURS KONTROLÜNE DAİR AÇIKLAMADA BULUNDU

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Rusya’nın Kursk bölgesindeki çatışmaların mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Zelenski, “Genelkurmay Başkanlığından Donetsk ve Kursk bölgelerindeki durumla ilgili rapor aldım. Kursk Harekatı’nın yürütüldüğü bölgelerde yeni saldırılar gerçekleştirildi. Rusya, birliklerinin yanında bir kez daha Kuzey Kore askerlerini konuşlandırdı. Yüzlerce Rus askeri ile Kuzey Kore askeri yok edildi. Bu çok önemli. Çünkü Rusya topraklarındaki çatışmalar şehirlerimize ve topraklarımıza yönelik daha fazla tırmanışın önüne geçiyor.” ifadelerine yer verdi.

RUS ASKERLERİ İLE KORELİ ASKERLERİN DÜŞMESİ

Zelenski, Kursk bölgesindeki 60 bin Rus askerinin, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve diğer yönlerde halihazırda önemli sayıda bulunan işgalci güçlere katılamayan önemli bir asker sayısı olduğunu belirtti. “Tüm savaşçılarımıza dayanıklılıkları ve her tugayımıza elde ettikleri sonuçlar için minnettarım” diyerek, askerlerine olan destek ve teşekkürünü ifade etti.

KUZEY KORE ASKERLERİ ÇEKİLMİŞTİ

Zelenski’nin açıklamaları, bölgedeki askeri durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Kuzey Kore askerlerinin daha önce bölgeden çekildiği bilgisi de, çatışmalardaki dinamiklerin nasıl değiştiğine dair önemli bir ipucu sunuyor.