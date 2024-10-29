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Kuzey Kore Askerleri Rusya’ya Gönderiliyor

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PENTAGON’DAN ENDİŞELİ AÇIKLAMA

Pentagon, Kuzey Kore’nin önümüzdeki birkaç hafta içinde Ukrayna savaşında eğitim almak ve savaşmak amacıyla Rusya’ya yaklaşık 10.000 asker gönderdiğini duyurdu. Bu adımın üç yıl süren savaşı daha da şiddetlendireceği ve bölgedeki durumu olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

NATO’DAN DOĞRULAMA GELDİ

Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Koreli askerlerin bir kısmının Ukrayna’ya yöneldiğini ve Kursk sınır bölgesine gittiğine inanıldığını aktardı. Bu gelişme, bölgedeki gerilimin artmasına neden olabiliyor.

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