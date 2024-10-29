Kuzey Kore Askerleri Rusya’ya Konuşlandırıldı

UKRAYNA İHTİLAFI VE KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Pazartesi günü Ukrayna ihtilafının “tehlikeli bir şekilde arttığını” ve bu durumun Avrupa ile Kore’de güvenliği tehlikeye atabileceğine dikkat çekerek, Kuzey Kore birliklerinin Rusya’ya konuşlandırıldığını doğruladı. Rutte’nin bu açıklamaları, Ukrayna istihbaratının Pyongyang’ın silah ve işçi göndererek destek sağladığını belirtmesinin yanı sıra, yaklaşık 11 bin Kuzey Koreli piyadenin Rusya’nın doğusunda eğitim aldığına dair iddiaların gündeme gelmesiyle yapıldı.

KUZEY KORE ASKERLERİ VE RUSYA’NIN YASADIŞI SAVAŞI

Rutte, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna’nın ağustos ayında düzenlediği saldırıda kullanılan Kursk bölgesine konuşlandırılmasının, “Kuzey Kore’nin Rusya’nın yasa dışı savaşına devam eden müdahalesinde önemli bir tırmanışı temsil ettiğini” ifade etti. Rutte, çatışmada 600 bin Rus askerinin ya öldüğünü ya da yaralandığını belirterek, dış desteğe güvenmenin Putin’in giderek artan çaresizliğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK İÇİN YENİ TOPLANTILAR

NATO, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin “dünya savaşına giden ilk adım” olarak nitelendirdiği iddiaları görüşmek üzere, Güney Kore istihbaratı, Avustralya ve Japonya’dan diplomatlarla bir araya geldi. Rutte, bu toplantılar sonrası kürsüde gündemi değerlendirerek önemli noktalara dikkat çekti. Ukrayna da askerleri savaş esiri olarak teslim olmaya çağıran Korece videolar yayınlamaya başladı.

ABD’DEN KAYNAK DOĞRULAMASI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçen hafta Rusya’da Kuzey Kore askerlerinin varlığını doğruladı fakat bu askerlerin nasıl hareket edeceği hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Bu gelişmeler, dünya genelinde mevcut durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.