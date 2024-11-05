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Kuzey Kore Askerleri Ukrayna’da Savaşta Bulundu

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KUZey KORE’NİN RUSYA’YLA ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya karşı savaşmak için Rusya’ya asker gönderdiğine dair haberler gündemi meşgul ederken, Ukrayna hükümetinden önemli bir açıklama geldi. Resmi Güney Kore basınında yer alan bilgilere göre, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini onayladı.

ÇATIŞMA HABERLERİ VE İLK DEĞERLENDİRMELER

Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore askerlerinin “küçük çaplı bir çatışmaya girdiğini” belirtti. Ancak bu çatışmanın “tüm güçlerin seferber edildiği sistematik olarak organize edilmiş bir çatışma düzeyinde olmadığını” vurguladı. Olayın meydana geldiği zaman ve yer hakkında herhangi bir bilgi vermeyen Umerov, “Kuzey Kore’nin savaşa katılımının başlangıcı olarak kabul edilip edilemeyeceği” sorusuna “evet” yanıtını verdi.

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