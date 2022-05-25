Kuzey Kore bir kez daha füzeleri ateşledi

Balistik füze denemeleriyle tüm dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore, üç balistik füze fırlattı.
ABD lideri Biden bölgeden ayrıldıktan hemen sonra ateşlenen füzelerden biri, kıtalararası balistik füze Hwasong-17.
ABD lideri Joe Biden’ın Asya turu sırasında beklenen füze testi, başkanlık uçağı Air Force One’ın Japonya’dan kalkış yapmasından kısa süre sonra gerçekleşti.
Koronavirüs salgınının kasıp kavurduğu Kuzey Kore, Doğu Denizi’ne doğru üç füze birden fırlattı. Güney Kore, ‘düşman kardeş’inin ateşlediği füzelerden birinin, kıtalararası balistik füze Hwasong-17 olabileceğini kaydediyor.