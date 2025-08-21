Kuzey Kore’deki Yeni Tatil Köyü, Ruslara Açık

YENİ BİR TATİL DENEYİMİ: KUZEY KORE’DEKİ WONSAN KALMA

Kuzey Kore’nin sahil kesiminde inşa edilen büyük tatil köyü, şu an için sadece Rus turistlere açıldı. Wonsan Kalma adı verilen bu tatil yeri, 1 Temmuz’da kapılarını açtı ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un turizmi geliştirme çabalarının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Açılış öncesinde, tatil köyü hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için çekici bir mekan olarak tanıtıldı, fakat kısa bir süre sonra Kuzey Kore, dışarıdan gelen turistlerin girişine “geçici olarak” izin vermeyeceğini açıkladı; sadece Rus turistler bu kurala tabi tutulmadı. Şu ana kadar, tesis iki Rus tur grubuna ev sahipliği yaptı, üçüncü grup ise şu an tatil yapıyor.

TURİSTLERİN DENEYİMLERİ

BBC Rusça, Wonsan Kalma’yı ziyaret eden ilk Rus turistlerden biriyle görüşme fırsatı buldu. 33 yaşındaki insan kaynakları müdürü Anastasia Samsonova, “insansız bir tatilin tadını çıkardığını” dile getirdi ve beyaz kumun her gün “mükemmel şekilde düzleştirildiğini” aktardı. Samsonova, “Her gün plaj mükemmel bir şekilde temizleniyor ve kum düzeltiliyor. Her şey tertemizdi” şeklinde sözlerini sürdürdü. Ayrıca, tur esnasında bazı aksaklıklar yaşandığını, ilk başta Rusların kıyı turizm bölgesine ulaşımının belirsiz olduğunu ifade etti. Turistik programlarına göre, ilk gün başkent Pyongyang’da geçirilerek tarihi yerlerin ziyaret edilmesi planlansa da, bilinmeyen bir nedenle bir gün daha orada kaldılar ve trenle Wonsan’a gitmek zorunda kaldılar. Turist grubu, rehberleri tarafından tatil köyünde daha fazla zaman geçirmeye ikna edildi ve toplamda dört gün boyunca tatil köyünde kaldılar.

PLANLAMA VE KISITLAMALAR

Turlar, Kuzey Kore’de “her şey dahil” paketleri sunan Rus seyahat acentesi Vostok Intur tarafından düzenleniyor. 8 günlük tura, Rusça konuşan bir rehber ve dört yıldızlı otelde konaklama dahil. Acanteden yapılan bir açıklamaya göre, tüm katılımcıların programda belirtilen etkinliklere katılması zorunlu tutuluyor. Samsonova, “Diğer ülkelerdeki gibi kalabalık olmaması buradaki avantaj” dedi. Bazı Rus basın organları, burayı “füze deneme sahası manzaralı tatil beldesi” olarak tanıtmasına rağmen, o sırada böyle bir duruma tanık olmadığını belirtti.

YEREL HAYAT

Tatillerinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da burada bulunduğu aktarıldı. Ayrıca Samsonova, kendileriyle birlikte tatil köyünde 10-14 yaşlarında çocukların eğitim amacıyla geldiğini, bazı çocukların yüzme öğrendiğine tanıklık ettiklerini ifade etti. Kuzey Koreli rehberler, turistlere yönelik yerel halkın alışık olmaması sebebiyle bir güvenlik görevlisinin hazır bulundurulduğunu belirttiler. Ayrıca, tatil sırasında Kuzey Korelilerin yalnızca hafta sonları buralarda olduğunu ekledi.

GELİŞEN TURİZM PAZARI

Kuzey Kore’ye gelen her turist sayısının artırdığı gözlemlenirken, diğer ülkelerle kıyaslandığında sayılar hala düşük kalıyor. 2024’te yaklaşık 1500 Rus turistin Kuzey Kore’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Ancak bu rakamların artışı, 2025’in ikinci çeyreği itibarıyla 3000 Rus’un Kuzey Kore’ye giriş yapacağını gösteriyor. Kuzey Kore, uzun süreli kapsama alınan önemli projelerle dış dünyaya açılma planlarını gerçekleştirmek üzere adımlar atıyordu. Ancak dış güvenlik endişeleri ve yaptırımların etkileri nedeniyle, turist sayısını bilinçli olarak kısıtlıyor.

Cevaplar ve detaylarla birlikte Kuzey Kore’deki tatil köyü, hem turizm hem de siyasi bağlar açısından önemini korumaya devam ediyor.