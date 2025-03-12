Kuzey Kore’den ABD-Güney Kore Tatbikatına Tepki

KUZey KORE’DEN TEPKİ

Güney Kore ordusuna ait iki KF-16 savaş uçağının yanlışlıkla bir yerleşim alanını bombalaması sonrası Kuzey Kore’den ilk açıklama geldi. Resmi basında yer alan ifadelerde, bu kazanın ABD ve Güney Kore’nin düzenlediği ortak askeri tatbikat sırasında gerçekleştiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Kukla devlete ait iki savaş uçağı, ABD ile ortak olarak yapılan geniş çaplı bir gerçek atış tatbikatı sırasında sivil bir köyü hedef alarak eşi benzeri görülmemiş bir eş zamanlı bombalama gerçekleştirdi” denildi.

TEHLİKELİ TATBİKATLAR

Yaşanan olayın, ABD ve Güney Kore’nin bölgede yaptığı ortak tatbikatların ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdiği vurgulandı. Açıklamada, “Bombalar biraz daha kuzeye atılsaydı ve sınırımızı geçseydi durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmeye gerek yok” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, ABD ve Güney Kore’nin nükleer silahların bulunduğu bir ateşkes bölgesinde ortak tatbikatlar yapmasının savaş riskini artırdığı savunuldu. “Tesadüfi bir kıvılcımın Kore Yarımadası’nı, bölgeyi ve dünyayı yeni bir silahlı çatışmaya sürükleyebileceği düşüncesi hiçbir şekilde mantıksız değildir” uyarısında bulunuldu.

NÜKLEER SAVAŞ RİSKİ

Açıklamada, yaşanan kazanın olası bir nükleer savaş riskinin varlığını ortaya koyduğu iddia edildi. “Bu olay, ABD ve müttefiklerinin tatbikatlarının iddia edildiği gibi Kore ve bölgede barış ve istikrarı sağlamayı hedefleyen eylemler değil, dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilecek tehlikeli faaliyetler olduğunu göstermiştir” ifadeleri yer aldı. Kuzey Kore’nin, ABD ve Güney Kore’nin askeri tatbikatları sürdükçe bölgenin barış ve güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kalkmayacağını savunduğu belirtildi.

ASKERİ HAREKETLİLİK

Kuzey Kore, düşmanın askeri manevralarını yakından takip ettiklerini ve beklenmedik bir gelişme durumunda acımasızca harekete geçeceklerini vurguladı. “O zaman bahanelere yer kalmayacak” uyarısında bulunuldu. Açıklamanın sonunda, ABD ve Güney Kore’ye askeri tatbikatlarını durdurmaları çağrısı yapıldı. “ABD ve Güney Kore, ortak askeri tatbikatlarının son derece tehlikeli işaretlerini ciddiye almalı ve Kore Yarımadası’ndaki kötüleşen durumun nedeni olan nükleer savaş gösterisini derhal durdurmalıdır” denildi.

Güney Kore ordusuna ait iki KF-16 savaş uçağı, ortak tatbikat sırasında Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine yanlışlıkla 8 adet MK-82 tipi bomba bırakmış ve bu kaza sonucu en az 29 kişi yaralanmış, birçok bina hasar görmüştü.