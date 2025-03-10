Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye Uyarı

KUZey KORE’DEN SERT TEPKİ

ABD ve Güney Kore ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’na başlamadan önce Kuzey Kore’den ciddi bir tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Güney Kore’nin Pyongyang’ın uyarılarına rağmen büyük ölçekli askeri tatbikatları sürdürmelerini eleştirdi. Açıklamada, “ABD ve Güney Kore’nin geleneksel olarak sahnelediği bu savaş tatbikatlarının temeli, rejimimizin çöküşünü sağlamaya çalışan ısrarlı ve değişmez işgal hırsıdır” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, tatbikatın çatışma riskini artırdığı ve “İki taraf arasındaki gerginliği tek bir kaza atışıyla gerçek savaşa dönüştürebilecek tehlikeli ve kışkırtıcı bir eylem” olduğu vurgulandı.

ASKERİ GERİLİMİN ARTAN PRENSİBİ

Açıklamada, ABD’nin hükümet değişikliğine rağmen Kuzey Kore karşıtı tutumunu sürdürdüğü belirtilerek, “ABD ile Kuzey Kore arasındaki siyasi ve askeri gerilim, ülkemize yönelik çılgın savaş oyunları nedeniyle artık patlama noktasına gelmiş durumda ve giderek daha tehlikeli bir hale geliyor” denildi. Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nın kapsamının genişletildiği de belirtildi. “Açıkça görülüyor ki, ABD büyük çaplı savaş tatbikatlarını aralıksız şekilde sürdürerek gerginliği artırıyor ve Kore Yarımadası ile bölgede durumu yönetilemez hale getirmeye çalışıyor.”

GÜVENLİK TEHDİTİ UYARISI

Açıklamada, ABD’nin tatbikatlarının bölge ülkelerinin güvenlik kaygılarını artırdığı ve bu durumun Kuzey Kore’nin nükleer caydırıcılık politikasının haklılığını ortaya koyduğu ifade edildi. Kuzey Kore, ABD’nin askeri güç gösterilerine karşı stratejik caydırıcılık faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti. “ABD, Kuzey Kore karşıtı düşmanca politikasını sürdürdükçe daha ağır bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalacak” uyarısı yapıldı. Ayrıca, Kore Yarımadası’nda kalıcı barış sağlamak amacıyla nükleer silah geliştirme çabalarının artırılacağına dikkat çekildi.

TATBİKAT TARİHİ

ABD ordusu, 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında Güney Kore ile ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu tatbikatın, Washington – Seul ittifakının askeri müdahale yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi. Kuzey Kore, daha önceki açıklamalarında tatbikatın bölgesel gerginliği artırdığına dair endişelerini dile getirmişti.