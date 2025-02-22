Kuzey Kore’den ABD’ye Nükleer Uyarı!

KORE YARIMADASI’NDAKİ ASKERİ PROVOKASYONLAR

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana ABD ve müttefiklerinin askeri provokasyonlarını artırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “ABD ve diğer düşmanların tehditlerine stratejik araçlarımızla karşılık verecek ve Kore Yarımadası’ndaki istikrarsız güvenlik ortamını kontrol altına almaya yönelik sorumlu askeri faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” denildi. ABD’nin Kore Yarımadası’na nükleer denizaltı ve çeşitli taktiki ve stratejik keşif uçakları göndererek provokatif askeri hamlelerini sürdürdüğü vurgulandı.

ABD’NİN NÜKLEER SİLAHLANMA POLİTİKASI

Kuzey Kore açıklamasında, “ABD’nin bu tür hamleleri, mevcut ABD yönetiminin dünyanın herhangi bir ülkesine ve bölgesine ani bir nükleer saldırı düzenleyerek ezici güç avantajı elde etmeye yönelik değişmez üstünlük hırsını açıkça göstermektedir” ifadeleri yer aldı. ABD’nin nükleer silahlanma konusundaki “çifte standartlı” ve “ganstervari” yaklaşımının Kuzey Kore konusunda etkili olmayacağı belirtildi. Açıklamada, “Ülkemizin nükleer gücü, ulusal egemenliğimizi ve bölgenin güvenliğini korumaya yönelik meşru bir savunma aracıdır” denildi.

NÜKLEER KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesini hızlı bir şekilde güçlendirmesi, ABD ve müttefiklerinin artan askeri tehditleriyle başa çıkmanın gerekliliği olarak tanımlandı. Açıklamada, “Bu, Kuzey Kore’nin nükleer savaş kapasitesini artırmasının neden adil ve kaçınılmaz bir seçenek olduğunu kanıtlıyor” denildi. Bakanlık, Kuzey Kore’nin ABD’nin tehdit ve meydan okumalarına karşı çözümünün değişmez ve açık olduğunu ifade etti. Son olarak, “ABD ve diğer düşmanların tehditlerine stratejik araçlarımızla karşılık verecek ve Kore Yarımadası’ndaki istikrarsız güvenlik ortamını kontrol altına almaya yönelik sorumlu askeri faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” vurgusu yapıldı.