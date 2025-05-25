Kuzey Kore Donanması’nda Üç Kişi Gözaltında

KUZEY KORE’DE KAZA VE YENİ GÖZALTI OLDU

Kuzey Kore Donanması’na ait 5 bin tonluk ikinci “destroyer”in suya indirilmesi sırasında, ülkenin lideri Kim Jong-Un’un gözleri önünde kayarak düşmesi ve hasar alması üzerine üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kim, olayı “ihmal” ve “suç eylemi” olarak değerlendirdi. Yakalanan kişilerin tersane yetkilileri olduğu belirtildi.

Kazasız geçen olayın sonuçları

ABD’nin The Associated Press (AP) haber ajansına göre, çarşamba günü meydana gelen bu olayın ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un için bir “utanç” olduğu kaydedildi. Kuzey Kore’nin donanmasını güçlendirmek istediğini sürekli vurgulayan Kim, olayın ardından “milletin prestijine utanç getiren bu olaydan sorumlu olanların cezalandırılması” talimatını verdi. CNN International, Kim’in olaya bizzat şahitlik ettiğini aktardı.

Gözaltına alınanlar ve soruşturma süreci

Kuzey Kore devlet medyasına yansıyan haberlere göre, kolluk kuvvetleri, savaş gemisinin suya indirilmesinin başarısızlığa uğramasından sorumlu tutulan Chongjin Tersanesi’nin baş mühendisi ve geminin gövdesinin inşa edildiği imalathanenin sorumlusunu gözaltına aldı. Ayrıca, idari işler müdür yardımcısının da gözaltına alındığı bildirildi. Daha önce tersane müdürü Hong Kil Ho, olayla ilgili olarak ifadeye çağrılmıştı.

Kim Jong-Un’un eleştirileri

Kim Jong-Un, “suç eylemi” ve “mutlak bir dikkatsizlik ve sorumsuzluk” sözleriyle olayı tanımladı. Olaydan sorumlu kurumlar arasında Cephane Endüstrisi Müdürlüğü, Kim Chaek Teknoloji Üniversitesi ve merkezi gemi tasarım bürosu da yer alıyor. Olayın ardından uydudan yapılan çekimlerde, kısmen mavi bir branda ile kapatılmaya çalışılan savaş gemisinin yan yattığı görüldü. Geminin bir kısmı suda, diğer kısmı ise karada yer alıyordu.