Kuzey Kore Füze Tatbikatı Yaptı

KORE YARIMADASI’NDAKİ ASKERİ GİZLİLİK

Kuzey Kore yönetimi, ABD ve müttefiklerinin Kore Yarımadası ve çevresindeki askeri eylemlerine yanıt olarak nükleer karşı saldırı senaryosu çerçevesinde bir füze tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ülke lideri Kim Jong-un, “Nükleer gücümüzün muhtemel bir savaşa karşı her daim harekete geçebilecek hazırlık seviyesinde tutulması önemlidir” şeklinde ifadeler kullandı. Kuzey Kore’nin dün Japon Denizi istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füzeler fırlattığı bildirildi. Yönetim açıklamasında, ABD ve müttefiklerinin askeri faaliyetlerine karşı nükleer karşı saldırı senaryosu çerçevesinde füze tatbikatı yapıldığı belirtildi.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Kim Jong-un’un bizzat yönettiği tatbikatta, 600 mm çoklu roket sistemlerinin yanı sıra Hwasongpho-11-Ka taktik balistik füzeleri test edildi. Ayrıca subaylara “Haekbangashoe” (Nükleer Tetikleyici) yönetim ve kontrol sisteminin kullanımıyla ilgili kapsamlı eğitimler verildi. Tatbikatın başarıyla tamamlandığı ve nükleer kriz durumlarında komuta ve mobilizasyon sisteminin hızlı bir şekilde karşılık verebilme kabiliyetinin teyit edildiği vurgulandı.

NÜKLEER STRATEJİ VE TALİMATLAR

Kim Jong-un, tatbikat sırasında yaptığı konuşmada ülkesinin nükleer gücünün önemini vurgulayarak, “Uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetlerimizin artırılması ve silah sistemlerimizin verimliliğinin sürekli geliştirilmesi gerekmektedir” dedi. Topçu birliklerinin vurucu gücünü artırmayı “stratejik bir öncelik” olarak belirten Kim, taktik nükleer silah sistemlerinin güvenilirliğini artırma ve Kuzey Kore ordusunun operasyonel alanını genişletme talimatını verdi. Hwasong-11’in uluslararası alanda KN-23 olarak bilindiği ifade ediliyor.

KÜRESEL GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore’nin Japon Denizi’ne çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. Füzelerin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düşmesi sayesinde herhangi bir hasar meydana gelmediği kaydedildi. Pyongyang’ın son hamlesi, Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik endişelerini artırdı.