Kuzey Kore füzeleri ateşledi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

Füzeler, başkent Pyongyang’ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan yerel saatle 09.08-09.43’te fırlatıldı.

Kısa menzilli 8 balistik füze denemesi sonrası Seul hükümetinin, ulusal güvenlik zirvesini acil toplayacağı bildirildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düşen füzelere yönelik, Pyongyang yönetimine nota verildiğini kaydetti.

Kişida, barış ve istikrarı tehdit eden denemelere müsamaha göstermeyeceklerini kaydederek “ABD ve Güney Kore ile yakın koordinasyon halinde keşif ve enformasyon faaliyetlerini sürdüreceğiz” dedi.

“Alışıldık değil”

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, “(Kuzey Kore’nin) kısa sürede ve birkaç lokasyonda oldukça fazla sayıda (füze) fırlatması alışıldık değil” diyerek, bu şekilde “art arda fırlatma kapasitelerinin geliştirilmiş olabileceği” yorumunu yaptı.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) ise denemeye ilişkin yaptığı açıklamada, “(Kuzey Kore’nin) çoklu balistik füze fırlatmalarının farkında olduklarını” duyurdu.

“(Kuzey Kore’nin) Yasa dışı silah programının istikrarsızlaştırıcı etkilerine” değinilen açıklamada, ABD’nin, Güney Kore ve Japonya’nın savunulmasına yönelik taahhüdü vurgulandı

Denemelerin, Güney Kore-ABD’nin yaklaşık 4,5 yıldır ilk kez düzenlediği ve 3 gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekti.

Japonya’nın Okinawa Adası açıklarında uluslararası sulardaki tatbikat, Kasım 2017’den bu yana bir ABD uçak gemisinin katıldığı ilk ortak tatbikat oldu.

Son denemeyle birlikte, Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.