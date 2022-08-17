Kuzey Kore füzeleri ateşledi

Balistik füze denemeleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore füzeleri bir kez daha ateşledi.

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. Binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Kuzey Kore’den tansiyonu artıran bir adım geldi.

Ukrayna’daki savaş son sürat devam ediyor. Ancak Ukrayna’dan binlerce kilometre ötede de bir çatışma ihtimali bulunuyor.

Çin – Tayvan gerilimi devam ederken Kore Yarımadası’nda da tansiyon zirve yapmış durumda.

ABD ve Güney Kore, nükleer çatışma tehdidini arttıran Kuzey Kore’ye karşı önümüzdeki hafta son yılların en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirmek için geri sayıma geçti.

Washington ve Seul tatbikatı ‘savunma’ olarak nitelendirirken, bunu ‘işgal provası’ olarak tanımlayan ve nükleer silah ile füze denemelerini meşru kılmaya çalışan Kuzey Kore’den beklenen adım geldi.