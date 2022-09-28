Kuzey Kore füzeleri ateşledi

Kuzey Kore, bir kez daha füzeleri ateşledi.

Balistik füze denemeleriyle tüm dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore, bir kez daha füzeleri ateşledi.

Güney Kore, Kuzey Kore’nin son testinden birkaç gün sonra ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Güney Kore ziyareti öncesinde balistik füze fırlattığını açıkladı.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin doğu sularına füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, füzenin nereden ateşlendiği ve ne kadar uzaklığa fırlatıldığına dair ayrıntı paylaşılmadı.

ABD Başkan Yardımcısı Harris’in, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve diğer hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere 29 Eylül’de Seul’u ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD ve Güney Kore askeri tatbikata başlamıştı

ABD ve Güney Kore donanmalarının, 26 Eylül’de Kore Yarımadası’nın doğu açıklarında, USS Ronald Reagan uçak gemisi ve harp filosunun katıldığı askeri tatbikata başladığı açıklanmıştı.

Dört gün sürecek tatbikatın, “müttefiklerin Kuzey Kore’nin provokasyonlarına karşı yanıt verme kararlılığını gösterdiği” bilgisi verilmişti.

Güney Kore ve Japonya, 25 Eylül’de, Kuzey Kore’nin Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurmuştu.