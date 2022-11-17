Kuzey Kore füzeleri ateşledi

Güney Kore ordusu, balistik füze denemeleri nedeniyle ABD ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore’nin bir kez daha füzeleri ateşlediğini duyurdu.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey’in fırlatma işlemini 10.48’de doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden gerçekleştirdiği bilgisi verildi.

İlgili açıklamada, ABD ile yakın koordinasyon içinde askeri hazırlık yapılırken Kuzey Kore’ye yönelik gözlemin artırıldığı vurgulandı.

Söz konusu fırlatma, Kuzey Kore’nin son 8 gün içinde yaptığı ilk balistik füze denemesi olarak kayda geçti.

Kuzey Kore, daha önce, testlerden bazılarının Güney Kore ve ABD hedeflerine yönelik nükleer saldırı simülasyonları olduğunu bildirmişti.