Kuzey Kore füzeleri ateşledi

Balistik füze denemeleriyle tepki çeken Kuzey Kore’nin 2 stratejik seyir füzesi fırlattığı açıklandı.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’nin bölgede başlattığı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’na misilleme olarak denizaltından 2 stratejik seyir füzesi fırlattı.

Güney Kore ve ABD son 5 yılın en kapsamlı ortak tatbikatı olarak gösterilen Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’na bugün başlarken, Kuzey Kore’den Seul-Washington ittifakına yönelik misilleme geldi. Kuzey Kore, dün düzenlenen bir askeri tatbikat kapsamında “8.24 Yongung” adlı denizaltından 2 stratejik seyir füzesi fırlattı.