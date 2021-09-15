Kuzey Kore füzeleri ateşledi

Balistik füze denemeleriyle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore yine rahat durmadı.

Japonya, Kuzey Kore’nin, “balistik” olduğu tahmin edilen füze denemesinde bulunduğunu açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK’nin, Japonya hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, 15 Eylül sabahı füze denemesi yaptı.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin denediği tahmin edilen “balistik füzenin” Japonya’nın yetki alanlarına düşmediğini açıkladı.

Kyodo ajansına göre, Japonya Sahil Güvenliği, füzenin, Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düşmüş olabileceğini aktardı.