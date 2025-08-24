Haberler

Kuzey Kore Hava Savunma Füzeleri Test Edildi

KUZEY KORE YENİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ TEST EDİYOR

Kuzey Kore’den gelen haberlere göre, ülkenin lideri Kim Jong-un, yeni hava savunma sistemlerinin test atışlarını izliyor. Bu gelişme, ABD ile Güney Kore’nin ortak tatbikatı devam ederken gerçekleşti. Kuzey Kore, iki farklı tip yeni hava savunma füzesi ile önemli testler gerçekleştirdi.

YENİ FÜZELER HIZLI YANIT VERİYOR

Kim Jong-un’un denetiminde yapılan test atışlarında, geliştirilmiş hava savunma füzelerinin ‘dronlar ve güdümlü füzeler gibi hava hedeflerine hızlı yanıt verdiği’ bilgisi paylaşıldı. Bu durum, Kuzey Kore’nin savunma kapasitesini arttırma çabalarına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

