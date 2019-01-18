Kuzey Kore ile ABD arasında görüşme

Uzun süre aralarında kriz yaşanan Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmesi beklenen Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol’un, ABD’ye vardığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a yakınlığıyla bilinen Kim Yong-chol’u taşıyan uçak, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı’na geldi. Çin’in başkenti Pekin üzerinden ABD’nin başkenti Washington’a giden Kuzey Koreli temsilcinin, Amerikalı ve Kuzey Koreli yetkililer olduğu sanılan kişilerle havalimanından ayrıldığı belirtildi. Havalimanında görülen ABD Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun’un ise basın mensuplarının sorularına yanıt vermediği bildirildi. Haberde, Pompeo ile görüşme gerçekleştirmesi beklenen Kuzey Kore temsilcisinin, aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump’a nezaket ziyaretinde bulunarak Kim Jong-un’un yazdığı bir mektubu iletebileceği kaydedildi. Kuzey Koreli temsilcinin ziyareti ile ilgili Trump yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

TRT