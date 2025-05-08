Kuzey Kore, Japon Denizi’ne Füze Fırlattı

KUZEY KORE’DEN YENİ FÜZE DENEMESİ

Kuzey Kore, Japon Denizi yönünde birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattı. Füzelerin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ve herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi. Uluslararası toplumun uyguladığı yaptırımlara rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore, bölgedeki ülkeleri yeniden alarma geçirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin fırlatılan füzelere ilişkin detaylar verildi.

AÇIKLAMALAR VE TETİKTE OLMA DURUMU

Açıklamaya göre, yerel saatle 08.10-09.20 arasında Wonsan kentinden fırlatılan füzelerin maksimum 800 kilometre uzaklığa kadar gittiği belirlendi. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin olası provokasyonlarına karşı dikkatli olduklarını ifade ederek, “Gözlem faaliyetlerini artıran ordumuz, ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımı yaparak teyakkuzda kalmaya devam etmektedir” diye belirtti. JCS Sözcüsü Lee Sung-jun ise, Kuzey Kore’nin bu denemesinin ihracat amacıyla üretilen füzelerin performansını test etmek amacıyla yapıldığını açıkladı.

Japonya Hükümeti, Kuzey Kore’nin son füze denemesini doğruladı. Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin düzensiz bir yörüngede uçarak maksimum 100 kilometrelik irtifaya ulaştığını kaydetti. Füzelerin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ve hasar yaratmadığı belirtilirken, Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, “Balistik füze denemeleri, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekte ve halkın güvenliğini tehdit etmektedir. Kuzey Kore’nin füze denemelerini şiddetle kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

KORE’NİN ÖNCEKİ FÜZE TETİKLERİ

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi de Pyongyang’ın füze denemelerinin Japonya’nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini kaydetti. Hayashi, “Kuzey Kore’yi Pekin’deki büyükelçiliğimiz aracılığıyla protesto ettik ve güçlü bir şekilde kınadık” ifadelerini kullandı. Kuzey Kore, en son 10 Mart’ta Sarı Deniz yönüne birden fazla balistik füze fırlatmıştı. Bu deneme, Güney Kore ve ABD’nin ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nın başladığı gün gerçekleşmiş, Seul – Washington ittifakına gözdağı olarak yorumlanmıştı. Ayrıca, bu deneme ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından sonra Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği ilk balistik füze testi olarak kayda geçmişti.