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Kuzey Kore Lideri İnceleme Yaptı

KUZEY KORE LİDERİNDEN TANK FABRİKASI ZİYARETİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkedeki önemli tank üretim tesislerinden birinde incelemelerde bulundu. Resmi ajansın verdiği bilgiye göre Kim, geçmişte kullanılan zırhlı araçların en yeni tank ve zırhlı araçlarla değiştirilmesinin, silahlı kuvvetlerin kurulması ve ordunun modernizasyonu açısından kritik bir konu olduğunu belirtti.

TANK VE ZIRHLI ARAÇ GELİŞİMİ

Ajans, Savunma Bilimleri Akademisi ile fabrikanın işçi ve teknisyenlerinin, tank ve zırhlı araçların geliştirilmesi ve bu araçların savaş performanslarının artırılması konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini duyurdu. Haberde, tankların hareketliliği ve çeşitli mobil özelliklerinin entegre güç aktarım cihazıyla daha da geliştirilmesi, ayrıca yeni nesil aktif koruma sistemleri, pasif koruma yöntemleri ve elektronik harp sistemlerinin yenilikçi bir şekilde güncellendiği aktarıldı.

KUZEY KORE TANKLARINDAKİ İLERLEMELER

Kim, tüm bu gelişmelerin Kuzey Kore tanklarının temel teknolojisinde büyük bir ilerleme sağladığını ifade etti. Bu durum, ülkenin askeri gücünün artırılmasında ve ulusal savunmanın güçlendirilmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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